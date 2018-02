Ber Raymond Johansen stille på folkemøte på Holmlia etter skyting 

innenriks

I eit ope brev til Raymond Johansen og politisjef i Oslo Aust, John Roger Lund, i Nordstrands Blad torsdag, ber sokneprest Silje Kivle Andreassen om eit ope folkemøte etter at ein mann i 20-åra blei skutt på ein parkeringsplass på Holmlia i Oslo onsdag kveld, og andre valdshendingar.

– Skytinga skjedde like før kl. 21 – eit tidspunkt kor eg veit at fleire barn og ungdom er på veg heim frå aktivitetar eller besøk hos venner. Vi kan ikkje utsette barna våre for slik utryggleik – vi kan ikkje ha det slik!!, skriv Andreassen i brevet.

– I og med at situasjonen blir opplevd så alvorleg og utrygg for ei stor gruppe av innbyggjarane i byen er det naturleg at politileiar John Roger Lund og byrådsleiar Raymond Johansen stiller på folkemøtet. Vi på Holmlia vil vite kva de tenkjer er plan B, sidan planane de la fram for oss på folkemøte på Rosenholm skole i haust openbert ikkje fungerer godt nok, fortset soknepresten.

Ingen er førebels arresterte etter skyteepisoden.

(©NPK)