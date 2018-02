Helsefagarbeidarar hamnar i deltidsklemme

innenriks

Mens både statsministeren og NHO-sjefen oppfordrar kvinner til å jobbe heiltid, er ikkje dei jobbane alltid lette å finne. Under ein tredel av helsefagjobbane på Finn.no er heiltidsstillingar, skriv Klassekampen.

– Situasjonen er dramatisk. Når det blir lyst ut så få fulle stillingar innan tenester som skal beskytte dei mest sårbare, er det eit stort samfunnsproblem, seier leiar Mette Nord i Fagforbundet.

Mangelen på heiltidsjobbar skaper problem for menneske som allereie er i arbeid og for studentar som førebur seg på ei karriere i helsefaget.

– Når to tredelar av hjelpepleiarstillingane som blir lyst ut i Noreg er deltid, har vi ei deltidskrise. Då må vi tenkje nytt, seier ordførar Ingrid Aune (Ap) i Malvik.

– Dette er eit likestillings- og solidaritetsspørsmål. Deltid gir dårlegare omsorg for dei eldre og mindre tryggleik for unge damer som oftast er dei som hamnar i ufrivillige deltidsstillingar. Det betyr avlyste feriar, at ein ikkje får lån i banken og ein uføreseieleg kvardag, legg ho til.

Aune seier Malvik kommune har innført ei ordning der alle tilsette som ufrivillig må jobbe deltid, blir registrerte og følgt opp systematisk for å hjelpe dei å skaffe fulle, faste stillingar.

