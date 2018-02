Miljøorganisasjonar kritiserer Aps plastforslag

innenriks

Arbeidarpartiet har bedt regjeringa finne ut korleis offshorefartøy kan setjast inn for å samle plast i havet, og truleg vil forslaget få støtte av fleirtalet på Stortinget.

Men ifølgje Dagens Næringsliv meiner WWF og Havforskingsinstituttet at det ikkje er noka god løysing. Havmiljørådgjevar Fredrik Myhre peikar på at plasten er så spreidd og areala så store at miljørekneskapen kan blir negativ.

– Prioriteringsrekkefølgja er feil og antakelegvis skadeleg, seier han. Han meiner også at utstyret som i tilfelle må takast i bruk, kan fange store mengder egg, fisk og fiskelarvar.

– Dessutan veit vi at over 90 prosent av plastavfallet til slutt hamnar på havbotnen. Der er det største potensialet for opprydding.

Forskar Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskingsinstituttet peikar på at 70 prosent av jordoverflata er hav.

– Derfor er det heilt urealistisk å dekke anna enn ein heilt marginal del med oppsamlingsfartøy, om du så brukte alle tilgjengelege skip i verda.

Myhre meiner det viktigaste og mest effektive er å ta hand om plastavfallet før det hamnar i sjøen.

– Gjennom å krevje at plastprodusentar og importørar får ansvar gjennom heile livsløpet, vil mengda plast på avvegar reduserast, seier han.

