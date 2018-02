Ny amerikansk ambassadør på plass i Oslo

innenriks

Braithwaite blei nominert av president Donald Trump og godkjent av Senatet etter ei høyring i fjor haust. Han har bakgrunn frå marinen, kor han oppnådde graden kontreadmiral, og frå næringslivet og helsevesenet.

Som marineoffiser tenestegjorde han blant anna i norske fjordar og i Austersjøen, går det fram av vitnemålet hans for utanrikskomiteen i Senatet.

Her omtaler han forholdet mellom USA og Noreg som «verkeleg spesielt». Han viser til at dei to landa er nære allierte og at Noreg har stått ved USAs side i fleire konfliktar, deriblant Afghanistan.

Braithwaite har tenestegjort blant anna i Irak og Pakistan.

Den nye ambassadøren er gift med Melissa og har to barn, Grace Anne (15) og Harrison (10). Blant interessene er segling, idrett og historie, går det fram av ein presentasjon på den amerikanske ambassaden.

