Overvakar 34 villrein etter funn av isklumpar i radiohalsband

Feltmannskap frå Aurland fjellstyre har den siste tida oppdaga store ballar med is som hadde danna seg rundt halsen på fleire reinsdyr. No jobbar Norsk institutt for naturforsking (NINA) med å finne årsaka og har utsett merkinga av fleire dyr, skriv Nationen.

– Alle merkeplanar er sette på vent inntil vi har funne ut av årsakssamanhengen og kva tiltak vi kan gjere for sikkert å unngå ising på halsbanda til radiosendarane i framtida, seier veterinær og dyrevelferdsombud i NINA, Bjørnar Ytrehus. Instituttet hadde planlagt merking av 20 villrein denne vinteren og våren.

Isklumpane har vore på opptil halvannan kilo og har skapt mykje debatt. NINA og Mattilsynet har blitt meldt til politiet for dyrplageri etter at ein villrein måtte avlivast som følgje av isklumpen.

– Alle dei 34 dyra som i vinter har radiosendarar som fungerer, blir no kontinuerleg kontrollert med omsyn til ising i halsbanda, seier Ytrehus.

