Rekordmange unge tar migrenemedisin

innenriks

Talet kjem frå Reseptregisteret, der det også kjem fram at auken er på 29 prosent i aldersgruppa 20–24. Blant 25-29-åringar er auken på 16 prosent, melder NRK.

– Vi har ein stressa generasjon som samlar på nederlag – det triggar migrene, seier nevrolog og migreneekspert Monica Drottning-Rønne. Ho meiner auken er reell og kjem av ein stressa generasjon med fleire ting å tenkje på enn tidlegare generasjonar.

– Før i tida var søvn, sukker, svolt og stress triggarar for migrene. I dag er det i alle fall to «s-ar» til: skjelett og skjerm. Vi har ein stressa generasjon som søv uregelmessig, et for sjeldan og ofte usunt. Stresset set seg i musklane. Alt dette er triggarar til migrene, seier Drottning-Rønne.

