Resultatvekst for Orkla

innenriks

Konsernsjef Peter A. Ruzicka seier at Orkla-konsernet hadde eit sterkt fjerde kvartal og leverte i samsvar med strategiske og finansielle mål.

– Framgangen var driven av både volumvekst og prisauke, så vel som kostnadsinnsparingar, seier han.

Driftsresultatet auka til 1,443 milliardar kroner, frå 1,3 i same periode i fjor, og driftsinntektene auka også med over ein halv milliard til 10,851 milliardar kroner, frå 10,282 milliardar i same periode i fjor.

I fjerde kvartal er det inngått avtale om å overta Health and Sport Nutrition Group, som driv netthandelsportalane Gymgrossisen og Bodystore. I tillegg kjøpte Orkla Foods Agrimex, ein tsjekkisk produsent av frosne grønsaker, mens Orkla Foods Ingredients gjennomførte kjøpet av den norske ingrediensleverandøren Arne B. Corneliussen.

