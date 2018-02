Stortinget vedtok å greie ut atomvåpenforbod

innenriks

– Eg er veldig glad for at fleirtalet av partia på Stortinget stilte seg bak forslaget frå SV. Det er eit viktig første skritt i retning av å signere forbodet, seier fungerande utanrikspolitisk talsperson i SV Gina Barstad til NTB.

Det opphavlege forslaget frå SV om at Noreg må greie ut moglegheita for å signere atomvåpenforbodet blei ikkje vedtatt. Derimot samla fleirtalet seg om å be regjeringa om ei utgreiing som både skal analysere innhaldet i FN-traktaten og kva for konsekvensar ei eventuell tilslutning vil ha for Noreg.

– Atomvåpenforbod frå FN fjernar ikkje atomvåpen over natta, men kan brukast som eit utgangspunkt for å presse atommaktene til å ruste ned. Forbodet er det mest lovande nedrustingsinitiativet sidan den kalde krigen, seier Barstad.

Ho seier det er trist at Høgre og Framstegspartiet stemte mot.

– Dei stiller seg på feil side av historia, meiner Barstad.

Utanrikspolitiske talsperson i Ap Anniken Huitfeldt har understreka overfor NTB at Arbeidarpartiet ikkje meiner at Noreg, som einaste NATO-land, kan signere traktaten. Derimot er partiet med på ei utgreiing av konsekvensane av traktaten og korleis Noreg kan slutte opp om måla i den.

Utanrikspolitiske talsperson i Frp Christian Tybring-Gjedde meiner på si side at sjølv om intensjonane kan vere gode, vil eit atomvåpenforbod gjere verda farlegare framfor tryggare.

