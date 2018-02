To menn arrestert av PST for våpeneksport til utlandet

innenriks

Dei to er siktet for å ha kjøpt våpendelar i Norge og deretter eksportert eller prøvd å eksportere dei, til utlandet, skriv Agderposten.

– Dette er brot på eksportkontrolloven og det er det dei to er siktet for. Delane det er snakk om kan kjøpast lovleg over disk her i landet, men ein kan ikkje sende dei ut av landet, opplyser seniorrådgivar Siv Ahlsén i Politiets tryggingsteneste (PST) til Agderposten.

Mennene sat torsdag i politiets varetekt, men det var da ikkje tatt stilling til om dei skal framstillast for varetektsfengsling.

(©NPK)