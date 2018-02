Den drapssikta ektemannen til Janne Jemtland godtar fire nye veker i varetekt

innenriks

Måndag har mannen sete fire veker i varetekt. På spørsmål frå Hamar Arbeiderblad stadfestar forsvararen hans Ida Andenæs fredag ettermiddag at han godtar fire nye veker i varetekt.

Mannen måtte sitte dei to første vekene av varetektsperioden i full isolasjon, og har hatt brev- og besøksforbod og medieforbod i heile perioden.

Kommunikasjonsrådgivar i Innlandet politidistrikt, Hanne Stine Kind, opplyser at politiadvokat André Lillehovde van der Eynden vil vere tilgjengeleg for kommentarar måndag formiddag.

36 år gamle Janne Jemtland forsvann frå heimen sin i Brennliroa på Veldre nord for Brumunddal natt til 29. desember 2017. Ektemannen blei sikta 12. januar for drap etter funn av kriminaltekniske spor. Opplysningar frå den sikta ektemannen førte til at liket av Janne Jemtland blei funne på elvebotnen i Glomma nokre veker seinare.

Ektemannen erkjenner ikkje straffskyld for drapet, men knyter seg til situasjonen der Janne Jemtland døde.

