Fredsforskar tippar nobelpris til kamp mot seksualisert vald i krig

Urdal meiner at dei to i fellesskap er dei største favorittane etter årelang kamp mot seksualisert vald som verkemiddel i krig og konfliktar.

Mukwege har via sitt virke til å behandle kvinner som er valdtatt og mishandla i krigen i heimlandet, og har også tidlegare figurert på topp-fem-leisten frå fredsforskingsinstituttet PRIO. Som IS-fange blei Murad utsett for grove overgrep. Etter at ho greidde å rømme frå fangenskap har ho reist verda rundt, også til Norge, for å fortelje om situasjonen med valdtekter og brutale angrep.

Verdens matvareprogram, som driv naudhjelpsarbeid og utviklingsprosjekt i nær 80 land, er ifølgje Urdal den nest største favoritten til fredsprisen i år.

Deretter følgjer Oby Ezekwesili og organisasjonen EITI på ein delt tredjeplass. Ezekwesili har markert seg med eit sterkt engasjement mot korrupsjon, og er blant anna ein av grunnleggjarane av Transparency International, mens EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) jobbar for å fremme openheit om inntektsstrømpene frå selskap til vertsland i utvinningsbransjane.

Den russiske menneskerettsgruppa International Memorial er på fjerdeplass på Urdals favorittliste, følgt av den tyrkiske avisa Cumhuriyet og eksil-redaktøren deira Can Dündar.

