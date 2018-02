Knut Storberget skal mekle om fylkessamanslåing

innenriks

Troms og Finnmark skal slåast saman til eit fylke, men det er store usemjer om korleis dette skal gå føre seg og forhandlingsdelegasjonane har brote forhandlingane.

Torsdag blei fylkesordførar i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), og fylkesrådsleiar i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), kalla inn til møte hos kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) etter at det er blitt full stans i samanslåingsprosessen. Der blei det semje om at departementet skal utnemne ein meklar for å drive prosessen vidare.

– Brei politisk erfaring

No stadfestar Mæland at Storberget no skal mekle i den betente striden.

– Eg er svært glad for at Knut Storberget takka ja til dette viktige oppdraget. Han er ein person med brei politisk erfaring som forstår dei regionale problemstillingane, seier Mæland i ei pressemelding.

Knut Storberget vil no kalle saman dei to fylkeskommunane til forhandlingar så snart som mogleg.

– Ønsket mitt er at fylkeskommunane sjølve blir einige om gode løysingar for den nye fylkeskommunen. Eg håper dei kan få ro til forhandlingar og finne nye løysingar som samlar dei to fylkeskommunane, seier Mæland.

Toppa seg førre veke

Striden mellom Troms og Finnmark toppa seg i førre veke då Troms-delegasjonen marsjerte ut av eit fellesmøte i protest. Dei to fylka er rykande ueinige på nær sagt alle punkt når det gjeld korleis det nye storfylket, som Stortinget vedtok i samband med regionreforma i fjor, skal organiserast. 1. januar 2020 trør reforma i kraft.

Den første oppgåva i meklinga er å utnemne ei fellesnemnd. Sidan Troms og Finnmark ikkje har greidd å bli einige om ein intensjonsavtale omkring korkje namn, organisasjonskart eller korleis det nye storfylket skal styrast politisk, blir det oppgåva til nemnda å meisle ut dette.

Eit anna uløyst spørsmål er kor mange medlemmer frå kvart fylke fellesnemnda skal ha.

Også når det gjeld kor administrasjonssenteret til det nye storfylket skal leggjast, står partane langt frå kvarandre. I dag ligg dei to fylkesadministrasjonane i Vadsø og Tromsø.

(©NPK)