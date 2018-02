KrF under sperregrensa – Høgre framleis størst

innenriks

I partimålinga frå Respons Analyse fell KrF med 0,8 prosentpoeng til 3,6 prosent i februar. Fallet under sperregrensa betyr at stortingsgruppa ville krympa frå åtte til tre mandat. Bakgrunnstala viser at KrF taper flest veljarar til dei tre store partia Ap, Høgre og Frp.

– KrF er ikkje der vi skal vere. Vi har ikkje vore gode nok til å få fram våre politiske sigrar dei siste månadene seier partileiar Knut Arild Hareide til VG.

Regjeringspartia Venstre, Høgre og Frp ville fått fleirtal med knappast mogleg margin, 85 mandat, dersom det var stortingsval i dag, sjølv om Ap går fram og Høgre tilbake frå VG-målinga i januar.

Venstre går fram 0,4 prosentpoeng til 4,5 prosent.

– Det er ikkje overraskande at ein får framgang idet ein går i regjering, seier Hareide om Venstre-resultatet.

Resultata på målinga er slik: Ap 24 prosent (+0,8 prosentpoeng), H 27,9 (-1,5), Frp 13,6 (+0,4), Sp 10,9 (-0,4), SV 7,2 (-0,3), MDG 3,6 (+0,8), Raudt 3,3 (+0,4).

Feilmarginen på målinga er inntil 3 prosentpoeng.

