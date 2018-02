innenriks

– Ei eldre kvinne døydde då ho vart påkøyrd av ein bil i eit byggjefelt i Kristiansund, opplyser operasjonsleiar Per Åge Ferstad til NTB like over klokka 6 fredag morgon.

Føraren av bilen var ein eldre mann. Han vart varetatt av helse på staden.

– Det er ingen mistanke om rus. Det er rett og slett ei tragisk hending, seier Ferstad.

Politiet fekk melding om påkøyrselen klokka 0.02 natt til fredag.

