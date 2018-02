Mann varetektsfengsla etter bombefunn i Kristiansand

innenriks

Mannen blei framstilt for varetektsfengsling i Kristiansand tingrett. Han er sikta for ulovleg omgang av eksplosiv. Forholdet kan straffast med bot eller fengsel inntil to år.

– I samband med ransaking av eit hus på Evje i Aust-Agder onsdag 7. februar har politiet arrestert ein mann. Fredag 9. februar blei han framstilt for varetektsfengsling i Kristiansand tingrett sikta for import og oppbevaring av eksplosive materialar, seier Cecilie Pedersen Hille, seksjonsleiar i felles eining for påtale i Agder politidistrikt i ei pressemelding.

Mannen blei varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod, av dei to veker i full isolasjon.

Agder politidistrikt har vore svært tilbakehaldne med å gi informasjon i saka, og opplyser fredag at dei etterforskar saka vidare og vil ikkje gi ytterlegare kommentarar før tidlegast over helga.

Ifølgje Agderposten skal det vere ein relasjon mellom mannen og familien som bur i einebustaden der det blei funne kjemikaliar og komponentar til å lage ei svært kraftig bombe. PST er kopla inn i saka.

