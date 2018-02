Oslo Børs i minus på siste handledag denne veka

innenriks

Oslo Børs har falle med 2,76 prosent på éi veke. Berg-og-dal-bana på aksjemarknaden dei siste dagane blei løyst ut av frykt for auka inflasjon og etterfølgjande renteheving i USA.

Nedturen på børsen var venta etter dårlege tal frå USA og Asia også fredag, men indeksen henta seg noko inn før børsslutt og fallet er på linje med dei største børsane i Europa.

Samtidig peikar sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets på det faktum at sjølv om det her dreiar seg om ein global korreksjon som marknaden har gått og venta på, så er den ikkje stor om ein samanliknar den med veksten i året som gjekk. Historisk sett har slike korreksjonar lege på rundt 16 prosent, mens den no berre er 7 prosent ned frå toppen, skriv hegnar.no.

Store selskap tynga

Hovudindeksen blei fredag tvungen i kne av at både Statoil og Telenor. Begge fall solid med høvesvis 2,1 prosent og 2,5 prosent. Også DNB og Yara fall, med høvesvis 0,7 og 0,5 prosent. Norsk Hydro var einsam svale blant dei fem største selskapa med oppgang på marginale 0,2 prosent.

Blant dei andre selskapa på hovudindeksen var REC Silicon i særklasse på ein dårleg dag, og steig med 9,1 prosent. Selskapet presenterte gode resultat for fjerde kvartal 2017, noko som blei tatt godt imot i marknaden. Otello Corporation (tidlegare Opera Software) som torsdag gjekk opp med over 25 prosent, fall fredag med heile 21,5 prosent. Også som torsdag var det derimot avgrensa omsetning i aksjen.

Ved dei leiande børsane i Europa var utviklinga på same nivå som i Oslo. CAC 40 i Paris gjekk mest tilbake med 1,6 prosent, deretter følgde DAX 30 i Frankfurt med ein nedgang på 1,2 prosent og FTSE 100 i London med 1,1 prosents nedgang.

Ny oljebotn

Prisen på nordsjøolje nådde eit nytt botnnivå fredag og var ved børslutt heilt nede i 63,48 dollar fatet (det svakaste sidan desember i fjor), og ein nedgang på over 2 prosent. Eit fat amerikansk lettolje fall tilsvarande og var nede i ein pris på 59,73 dollar.

Prisen på nordsjøolje har dermed falle med over 10 prosent sidan toppen på over 71 dollar blei nådd i slutten av januar, ifølgje E24.