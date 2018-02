Finanstilsynet åtvarar mot kryptovaluta

innenriks

Kryptovaluta er ikkje regulert og blir omsett på uregulerte marknadsplassar. Valutaen er vurdert som ueigna for langsiktig sparing for dei fleste forbrukarar, opplyser Finanstilsynet måndag.

Dei sluttar seg dermed til dei europeiske finanstilsynsmyndigheitene som same dag publiserte ei felles åtvaring mot den høge risikoen knytt til å kjøpe og eige kryptovaluta som Bitcoin, Ether og Ripple.

Åtvaringa gjeld også finansielle instrument som gir eksponering mot kryptovaluta.

Finanstilsynet viser til at prisen på slik kryptovaluta har vore svært ujamn den siste tida. Prisen på Bitcoin har for eksempel stige frå om lag 1.000 euro i januar 2017 til ein topp på over 16.000 euro i desember.

Valutaen fall deretter med nesten 70 prosent – til 5.000 euro tidleg i februar 2018. Prisen har i det siste auka, og blir no handla for om lag 7.000 euro.

(©NPK)