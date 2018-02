Fylkesleiar i KrFU trekker seg i protest

innenriks

I januar trekte Julia Sandstø seg frå alle verv i KrFU fordi ho ikkje følte ho blei trudd etter at ho stod fram med historia si om seksuell trakassering.

No trekker også Midtsjø seg i protest mot måten partiet har behandla Sandstø. Det melde Dagbladet måndag.

– Grunnen til at eg melder meg ut, er at Julia stod fram som seksuelt trakassert i KrFU. At ho har trekt seg har ført til at det har komme fleire historier frå fleire år tilbake. Det er tydeleg at det i KrFU er ein kultur kor ein ikkje snakkar om det som er vanskeleg å snakke om, seier Midtsjø til NRK.

Midtsjø meiner det ikkje er trygt for jenter i KrFU, og har heller valt å melde seg inn i Unge Høgre.

– Eg meiner at Høgre har vist tydeleg at dei er klare for haldningsløft. I Høgre og Unge Høgre har dei bede om orsaking, lagt seg flate og gjort noko med det. I KrF finst det ikkje audmjukskap og det er ingen grunn til å tru at haldningsløftet som KrF sårt treng vil komme, seier han.

Leiaren av KrFU, Martine Tønnessen, skriv i ein e-post til NRK at ho er lei seg for at Midtsjø trekk seg.

– Når Herman uttrykkjer at han har opplevd det som vanskeleg, er det eit signal om at vi må jobbe enda meir med det. Vi vil ha stor takhøgd i KrFU, skriv Tønnessen.

