Helseministeren er glad for Spinraza-ja

innenriks

– Eg er veldig glad for at det blei eit ja. Dette er ei behandling vi har ønska å gi norske pasientar, og no kan vi endeleg tilby den, seier Høie til VG.

Måndag avgjorde Beslutningsforum for nye metodar at personar under 18 år under ei rekke føresetnader skal få medisinen. Høie meiner lista med kriterium vitnar om at prisen framleis er høgare enn det Noreg vanlegvis ville godtatt.

Det er ikkje kjent kva den endelege prisen blei, men den opphavlege prisen låg på nærmare 1 million kroner per dose.

(©NPK)