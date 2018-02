LO-topp ikkje klar til å friskmelde norsk økonomi

innenriks

Gabrielsen trekkjer fram sider ved sysselsettinga som han meiner er ein indikator på at veksten er skjør, skriv Klassekampen.

Av 29.000 nye sysselsette kom 10.000 innan bygg og anlegg. 7.000 kom innan forretningsmessig tenesteyting, som inkluderer utleige av arbeidskraft. I industrien fall sysselsettinga med 4.000.

– Dei fleste næringar viser stillstand i talet på sysselsette. Når veksten kjem i næringar som særleg er knytt til låglønnsproblem og useriøsitet, krev det ekstra innsats mot sosial dumping og for meir organisering.

Han meiner veksten kjem i typisk sykliske næringar og blir driven av motkonjunkturpolitikk.

– Skal vi lykkast denne gongen også, må vi også ha vekst innan varige, høgproduktive og faste stillingar. Berre slik kan vi inkludere alle dei som har falle ut av arbeidslivet dei siste åra, seier han og uttrykkjer bekymring for at det ikkje skjer.

Gabrielsen meiner også styresmaktene bør legge meir til rette for at lokale entreprenørar vinn anleggskontraktar og viser til at mange infrastrukturprosjekt har gått til utanlandske entreprenørar.

