Rumenarar lauslatne etter aksjon

Lauslatingane skjedde seint søndag kveld, melder NRK og kom etter at politiet i Bergen aksjonerte laurdag kveld mot to adresser i Bergen og Askøy. I alt elleve rumenske statsborgarar, åtte i Bergen og tre på Askøy, vart arresterte.

Bakgrunnen var at fleire av dei er slektningar av ei 16 år gammal jente som dei er sikta for å planleggje å selje til sexkundar.

– Vi mistenkjer at jenta vart transportert til Noreg med det føremål å utnytte henne til prostitusjon. Sidan ho er ein mindreårig, blir dei siktet for grov menneskehandel, uttalte politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt.

Seint søndag kveld vart sju av dei arresterte sett fri. To menn og to kvinner har framleis status som sikta og sit i varetekt i Bergen. Politiet vurderer å framstille dei fire for fengsling tysdag.

Det er både tiggarar og prostituerte blant dei arresterte. Politiet har ikkje avvist at det kan bli fleire arrestasjonar i saka.

