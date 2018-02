SV ber om medisinen Spinraza også til vaksne

innenriks

Avgjerda vart tatt i Beslutningsforum for nye metodar måndag. Spørsmålet om innføring av legemiddelet nusinersen (Spinraza) – med ein opphavleg pris på 1 million kroner per dose – var til behandling for fjerde gong. Saka blir omtalt som den vanskelegaste forumet nokon gong har behandla.

– Vi er glade for at denne vanskelege saka har fått ei positiv avgjerd. Det har vore krevjande for pasientar, pårørande, oss i Beslutningsforum og også andre involverte, seier leiar Lars Vorland i Beslutningsforum.

Prisen var «uetisk høg»

Før møtet hadde styresmaktene komme med eit motbod til produsenten Biogen. Saka var einaste tema for telefonmøtet i Beslutningsforum for nye metodar.

Då medisinen vart vurdert første gong, i oktober i fjor, vart avslaget grunngjeve med at prisen var «uetisk høg».

I avtalen med Biogen føreset Beslutningsforum at det kjem ein klausul om rett til nye prisforhandlingar dersom marknadssituasjonen endrar seg. Tilbodet frå produsenten Biogen inneber at ein rabattert pris vil gjelde for alle dosar som allereie er gitt så langt og for alle barn som innfrir dei kriterium som er sette.

Beslutningsforum føreset også at ordninga skal evaluerast etter seks månader, og då skal det vere nye forhandlingar basert på data frå medisinsk kvalitetsregister.

– Forhandlingane skal om mogleg gjennomførast saman med andre land, og ein skal vere sikra ein pris som er lik eller lågare enn prisen i dag og prisar i tilsvarande land, heiter det i ei pressemelding.

SV: Også for dei over 18 år

SV meiner at vaksne også må få medisinen, seier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson til NTB.

– SV går vidare med forslaget om å tvinge medisinen til den norske marknaden ved å bruke TRIPS-regelverket, seier Wilkinson, som meiner produsenten Biogen tar for stor profitt.

Bård Hoksrud, stortingsrepresentant og helsepolitikar i Frp, seier han er glad for at Beslutningsforum har konkludert.

– Eg ser med bekymring på tidsbruken knytt til behandlinga av denne typen medisin. Frp er opptatt av at innføringa av denne typen livsforlengjande medisinar skal skje raskare og vil derfor jobbe for å innføre eit hurtigløp der behandlinga av desse medisinane får høgare prioritet, fortset han.

Høgre vil ha «berekraftige priser»

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høgre, seier han skulle ønske at legemiddelindustrien raskare viste vilje til å tilby ein «pris som er berekraftig».

– Styresmaktene møter stadig dilemmaet med altfor høge prisar på enkeltlegemiddel. Seier ein ja til alle, vil ein på sikt miste evna helsetenestene har til å bere kostnadane, seier Stensland.

Statens legemiddelverk har anslått at det er om lag 40 pasientar med spinal muskelatrofi (SMA) som kan få behandling med nusinersen, i tillegg til dei 10 pasientane som allereie får dette.

