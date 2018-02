Spinraza gir nytt håp – men berre for barn

innenriks

Etter nærare fire månader med harde forhandlingar blei Beslutningsforum for nye metodar og Biogen måndag samde om rabattert pris på lækjemiddelet, som er den første medisinen med påvist effekt på den sjeldne, men døyelege muskelsjukdomen spinal muskelatrofi (SMA).

– Vi er glade for at denne vanskelege saka har fått eit positiv vedtak. Det har vore krevjande for pasientar, pårørande, oss i Beslutningsforum og også andre involverte, seier leiar Lars Vorland i Beslutningsforum.

Høie glad

Før møtet hadde styresmaktene komme med eit motbod til Biogen. Da medisinen blei vurdert første gong i oktober i fjor, blei avslaget grunngitt med at prisen var «uetisk høg». Den opphavlege prislappen var på 1 million kroner per dose.

Også helseminister Bent Høie (H) er glad for at det til slutt blei ei løysing på saka.

– Eg er veldig glad for at det blei eit ja. Dette er ei behandling vi har ønska å gi norske pasientar, og no kan vi endeleg tilby den, seier til VG.

Kun til barn

Derimot er det berre personar under 18 år som under ei rekke føresetnader vil få medisinen. Det reagerer både SV og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sterkt på.

FFO kallar det «sjokkerande» at Beslutningsforum tar ei avgjerd ut frå alderen på pasienten.

– Eitt av prinsippa Beslutningsforum jobbar etter, er nettopp aldersnøytralitet. Når alder blir brukt som vurderingskriterium i denne samanheng, er det heilt imot deira eiga forskrift, seier generalsekretær Lilly Ann Elvestad.

Blant dei som ikkje vil få medisinen, er 18 år gamle Tonje Larsen frå Stavanger. Det er eit blytung vedtak å få i fanget, seier ho til Dagbladet.

– Det følast skikkeleg vondt her og no, seier ho.

Vorland seier på si side at det ikkje finst dokumentert effekt av Spinraza på dei over 18 år.

SV vil gå vidare

Men helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson i SV seier til NTB at også vaksne må få medisinen.

– SV går vidare med forslaget om å tvinge medisinen til den norske marknaden ved å bruke TRIPS-regelverket, seier Wilkinson. TRIPS er ein internasjonal patentavtale som blei forhandla fram i Verdshandelsorganisasjonen (WHO) i 1994.

Wilkinson meiner også produsenten Biogen tar for stor profitt. Inntektene til Biogen har auka med fire prosent sidan i fjor, og veksten er driven av lanseringa av Spinraza som gav 2,1 milliardar norske kroner i inntekter berre i juli, august og september i fjor, skriv selskapet i ei pressemelding.

Hemmeleg prislapp

Administrerande direktør Kristin Nyberg i Biogen Norge takkar Beslutningsforum for å ha vist vilje til å finne ei løysing.

Kva prisen på Spinraza til slutt blei, er ukjent. Informasjonen er omfatta av teieplikta, opplyser Beslutningsforum til NTB.

Ifølgje Høie vitnar lista med kriterium om at prisen framleis er høgare enn det Noreg vanlegvis ville godtatt.

