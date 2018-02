Auke i talet på barnebortføringar i fjor

innenriks

Tal frå regjeringa viser ein stabil og jamn auke i talet på barnebortføringar sidan målingane starta i 2005. Sidan førre toppår i 2013, då også 74 barn vart bortførte, har talet på bortføringar lege på 60 eller under. I 2016 vart 60 barn i 35 ulike saker rettsstridig tatt med av den eine av foreldra ut av Noreg.

Barnebortføringar er noko som skjer når barn, som er under felles omsorg frå foreldra, blir tekne med til utlandet av éin forelder og utan at den andre veit om eller har godtatt dette. Eit barn kan også bli ulovleg halde tilbake etter eit lovleg opphald i utlandet, for eksempel eit ferieopphald eller samvær.

Nyleg måtte to barn hentast av norsk barnevern i Malaysia etter at mora rømte med dei etter omsorgsovertaking i 2016.

Av dei 74 barna som vart definerte som bortførte i fjor, var det flest barn som vart førte til Polen (8). Pakistan, Thailand, Frankrike og Island var dei neste landa på statistikken, med tre barn kvar.

Sidan 2005 har 677 barn blitt bortførte frå Noreg. Flest barn blitt tekne med til Sverige (40) og Storbritannia (57), og også mange har blitt ført til USA (32). Til Danmark er 25 barn blitt ført utan at begge foreldra har vore einige om det, men i fjor var det ingen barnebortføringar hit.

I same periode har også barn blitt bortførte til Noreg i totalt 208 ulike saker.

