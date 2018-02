Ein av fem drar på vinterferie

innenriks

Av desse reiser 42 prosent til utlandet, mens 35 prosent brukar ferien på hytte i Noreg, ifølgje ei undersøking frå Virke.

Det er særleg vestlendingar, nordlendingar og Oslo-folk som reiser utanlands. Austlendingar og sørlendingar er dei som reiser mest på private hytter i Noreg.

19 prosent av befolkninga skal vere heime. Det er ein liten auke frå i fjor, då talet var 17 prosent.

– Samvær med familie og venner er føremålet med vinterferien for dei fleste, uansett reisemål, seier direktør Line Endresen Normann i Virke Reise Norge.

I Rogaland og delar av Hordaland er vinterferien for skuleelevane no i full gang. Det er likevel neste veke som er den store vinterferieveka med skulefri for elevar i Oslo, Akershus, Aust-Agder, Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Telemark, Vest-Agder, Vestfold, Østfold og nokre kommunar i Hordaland, ifølgje nettstaden Timeanddate.

I veke 9 er det vinterferie for skulane i Buskerud, Oppland, Troms og ein del kommunar i Hordaland.

Finnmark skil seg ut med kortare vinterferie. Det varierer frå kommune til kommune, men enkelte stadar er vinterferien berre to fridagar, i staden for ein heil veke.

(©NPK)