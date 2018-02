Eirik Jensen vann pengestrid med Spesialeininga

innenriks

I samband med etterforskinga av ekspolitimannen har Spesialeininga tatt beslag i bankkonti, lønnskrav og framtidige bokinntekter, ifølgje Jensens advokat Arild Holden.

Det utgjer verdiar for omtrent 2 millionar kroner.

I dommen frå tingretten i haust fann dommar Kim Heger det berre bevist utover alle rimeleg tvil at Jensen var skuldig i korrupsjon for litt over 660.000 kroner. Holden bad om at dei framtidige beslaglagte verdiane skulle avgrensast til beløpet, i samsvar med dommen.

Det har Jensen no fått medhald i av Oslo tingrett, skriv NRK.

– Han får tilbake rådvelde over dei midlane som kjem i tillegg. Det er snakk om litt over ein million kroner, deriblant bokinntekter, seier Holden til kanalen.

– Tent på ærleg vis

Fredag held advokaten fast at dette er pengar Jensen har tent på ærleg vis, som han bør ha rett til å disponere.

–Vitterleg har ikkje dette noko med kriminalitet å gjere. Dette er legalt så det held, sa Holden.

Det er likevel venta at Spesialeininga kjem til å anke rettsavgjerda.

Korrupsjonsdømd

I 2014 blei politioverbetjent Jensen arrestert i Oslo politihus og sikta av Spesialeininga for politisaker for grov korrupsjon. 18. september 2017 blei han dømt til 21 år i fengsel for grov korrupsjon, medverking til hasjimport og våpenlovbrot.

Gjermund Cappelen blei i same sak dømd til 15 år i fengsel for hasjinnførsel og grov korrupsjon, og inndraging av 825 millionar kroner.

Jensen og Cappelen har begge anka dommen, og ankeforhandlinga er fastsett i Borgarting lagmannsrett 28. august og er rekna med å vare i 20 veker, eller 80 rettsdagar, til og med 1. februar 2019.