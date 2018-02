Høgre-topp parkerer barnevern-forslag

innenriks

– Regjeringa bør avskjere dette forslaget ganske raskt. Alle signal frå Stortinget går i retning av at kommunane faktisk bør få eit større ansvar enn i dag. Oppgåvedelinga bør bestå, seier Trøen, som sit i familie- og kulturkomiteen på Stortinget

– Avgjerslene bør fattast nærmast mogleg barna og familiane som det er snakk om, tilføyer ho.

Trøen viser til at Stortinget så seint som i fjor vedtok ei større barnevernsreform og at det ikkje er meir enn 14 år sidan det som no er statlege barnevernsoppgåver, blei overført nettopp frå fylkeskommunane.

Å greie ut ei overføring av ansvaret for barnevernet frå stat og kommune til dei nye regionane, er blant anbefalingane til eit regjeringsoppnemnt ekspertutval under leiing av professor Terje P. Hagen. Utvalet foreslår at fem statlege etatar blir lagt ned og at nærmare 5.000 arbeidsplassar blir overført til regionane.

– Mange av forslaga er gode og bør vurderast nøye. Men akkurat dette forslaget om barnevernet meiner eg regjeringa bør avvise først som sist, seier Trøen.

Rapporten frå utvalet er ute på høyring.

