Norske hotell sette overnattingsrekord i fjor

innenriks

Mens norske overnattingar gjekk opp med 4 prosent til rundt 17 millionar overnattingar, gjekk talet på utanlandske overnattingar ned med 1 prosent, viser overnattingsstatistikken frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Som vanleg var det overnattingar frå vårt naboland som toppar statistikken over utanlandske overnattingar. Svenskar overnatta 763.000 gonger i Noreg i fjor, mens tyskarar stod for 716.000 overnattingar og amerikanarar for 629.000 overnattingar.

Både campingplassar og hyttegrender melder om nedgang i talet på overnattingar med høvesvis 4 prosent og 6 prosent totalt. Begge desse overnattingskategoriane mista ein solid dose med nordmenn med ein nedgang på høvesvis 10 og 11 prosent på norske overnattingar.

Likevel registrerte norske campingplassar 7,2 millionar overnattingar i fjor, og hadde ein oppgang på utanlandske overnattingar på 17 prosent. Norske hyttegrender registrerte 2,5 millionar overnattingar.

Svalbard er stadig ein populært stad å dra til. I fjor vart det registrert 147.000 overnattingar på Svalbard, ein oppgang på 5 prosent frå året før.

(©NPK)