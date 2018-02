Store fylkesforskjellar i medisinbruk

innenriks

Det er store forskjellar mellom fylka når det gjeld legemiddelbruk, med Oslo og Hedmark i kvar sin ende av skalaen, viser bransjestatistikken frå Apotekforeningen.

Hedmark tronar øvst i medisinbruk, tett følgt av Østfold og Oppland. Nedst finn vi Akershus, Rogaland og Oslo.

– Sjølv om fylkesforskjellane kan sjå store ut, forklarar aldersforskjellar mellom fylka ein stor del av forskjellane. Befolkninga over 67 år brukar omtrent fire gonger meir legemiddel enn dei under 67 år. Derfor er det naturleg at det blir brukt meir legemiddel i fylke med ein større del eldre, seier Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Men alt kan ikkje forklarast med alderssamansetninga. Både i Østfold og Vest-Agder blir det brukt meir legemiddel enn det alderssamansetninga skulle tilseie, mens Oslo og Rogaland har lågare forbruk.

– Sogn og Fjordane skil seg ut ved å ha ein stor del eldre over 67 år og likevel eit lågt legemiddelforbruk. Det same gjeld i Møre og Romsdal, seier Soldal.

Det var størst auke i legemiddelbruken frå 2016 til 2017 i Vestfold, Sør-Trøndelag og Hordaland, der det vart brukt meir enn 3 prosent fleire dosar i fjor enn året før.

I fjor brukte vi i gjennomsnitt legemiddel for 5.076 kroner kvar (men på grunn av eigendelsordninga og bruk av blå resept betalte vi i underkant av 1.300 kroner av eiga lomme). Dei under 67 år brukte 2.940 kroner i gjennomsnitt, mens dei over 67 år brukte 8.490 kroner.

