Delen influensasmitta er over toppnivået frå i fjor

innenriks

Instituttet opplyser at vi framleis er midt i influensautbrotet for i år, og dei ventar mange influensasjuke i vekene framover.

Laboratoriebekrefta influensa auka markant fram til veke 5, men har ikkje auka noko særleg den siste veka. Både delen og talet på influensapositive er høgt og ligg over toppnivået i førre sesong. Instituttet understrekar at det ikkje er for seint å vaksinere seg, sidan influensaen vil vere i omløp i mange månader.

Det er influensautbrot i alle fylka i landet, men influensaførekomsten varierer. Fleirtalet av fylka har middels influensaaktivitet. Oslo har svært høg aktivitet, mens det er høg aktivitet i Rogaland, Aust-Agder, Buskerud og Vestfold.

Sidan veke 40 i fjor er det meldt om 14 influensautbrot i helseinstitusjonar, av dei fire den siste veka.

På landsbasis dominerer influensa B-virus.

