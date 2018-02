Flyvraket i Svolvær blir truleg heva laurdag

innenriks

– Om alt går etter planen, satsar vi på å begynne på laurdag, truleg frå morgonen av, seier flyhavariinspektør Tor Nørstegård til NTB onsdag ettermiddag.

Vraket er rekna å liggje på 60 til 70 meters djupn rundt 200 til 300 meter frå land. På grunn av djupna, vil det ikkje bli sendt ned dykkarar, men miniubåtar som blir styrt frå overflata.

Eit firma frå landsdelen skal utføre oppdraget. Nørstegård seier at vêrmeldinga tyder på brukbart vêr til helga.

Han seier vidare at det er for tidleg å seie noko om kor lang tid hevinga vil ta. Flyhavarikommisjonen vil ha inspektørar på plass under arbeidet.

Leif Jarle Stamnes (79) frå Tromsø og Einar Halvorsen (63) frå Langhus mista livet i småflyulukka.

