Forbrukarrådet kuttar DNB-krav med 235 millionar

Forbrukarrådet tapte mot DNB i Oslo tingrett i saka dei førte på vegner av 180.000 kundar i DNB Norge-fonda, men har valt å anke saka inn for lagmannsretten. I anken er det opphavlege erstatningskravet mot DNB på 690 millionar kroner redusert til 454 millionar kroner, melder Dagens Næringsliv.

Forbrukarrådet argumenterte under rettssaka i november med at fondskundane til DNB berre burde betalt 0,3 prosent i forvaltningshonorar for DNB Norge-fonda, det same som i eit indeksfond. I anken er honoraret dei meiner er rimeleg for kundane å betale, auka til 0,8 prosent.

– Vi oppfattar det som ein tydeleg erkjenning av at DNB Norge-fonda har vore aktivt forvalta og ikkje eit indeksfond, seier informasjonssjef Even Westerveld i DNB.

Fagdirektør for finans i Forbrukarrådet, Jorge Jensen, nektar for at kuttet i kravet mot DNB svekkjer hovudargumentet deira om at kundane i DNB Norge-fonda har betalt for eit aktivt forvalta fond, men har fått eit indeksfond.

– Vi såg gjennom arbeidet med saka og i retten at det verkar urimeleg å forlange at fondshonoraret skal heilt ned til 0,3 prosent, slik ekte indeksfond tar. Vi meiner eit honorar på 0,8 prosent er ein riktigare pris på eit slikt fond som DNB Norge, seier Jensen.

