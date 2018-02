Hjernen til LAR-barn kan vere skadd

innenriks

Kvart år blir det i Norge fødd rundt 30 barn av kvinner som får LAR-behandling. For første gong i verda har forskarar i Bergen tatt bilde av hjernen til eit knippe slike barn mens dei løyser oppgåver, skriv Bergens Tidende.

– Resultata våre kan tyde på at mors bruk av LAR-medisin og andre opioidar kan skade utviklinga av hjernen til barnet, seier forskar og barnelege Eivind Sirnes ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus.

Ved bruk av såkalla funksjonell MRI kunne forskarane følgje aktiviteten i hjernen til dei 16 barna i alderen 10–14 år. Bilda viser at hjernen jobba hardare enn hjernen til barn som ikkje har vore utsett for opioidar.

– Det kan sjå ut som om dei må anstrenge seg meir for å løyse oppgåvene, seier Sirnes. Dei brukte litt lengre tid på å løyse oppgåvene og gjorde litt fleire feil, men forskjellen var ikkje stor, legg han til.

Sirnes påpeikar at dei har undersøkt for få barn til at dei kan komme med nokon endelege svar.

