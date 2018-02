Kronerulling for ulverettssak

innenriks

Verdsnaturfondet (WWF) har gått til sak mot staten for andre gong om forvaltinga av ulv i Noreg. Organisasjonen har brukt såkalla folkefinansiering – også kjent som crowdfunding – for å skaffe pengar, og no følgjer organisasjonen til utmarkskommunane etter, skriv Nationen.

– Ideen til innsamlingsaksjonen kom utanfrå – fordi fleire spurde kvifor ikkje folk kunne få betale til oss på lik linje med den crowdfundinga som WWF driv med, skriv nestleiar Hanne Alstrup Velure i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) i ei pressemelding.

– Alt som kjem inn er med å bidra til arbeidet for ei balansert ulveforvaltning basert på demokratisk fatta vedtak der bestandsmåla blir haldne og overbestanden teken ut på raskaste og mest effektive måte, fortset ho. Velure skriv at USS ikkje tar stilling «for eller imot ulv».

– Vi er opptatt av lokal forvaltning, lokal verdiskaping og at Stortingets vedtatte politikk skal etterlevast.

Så langt er det komme inn snautt 17.000 kroner i innsamlingsaksjonen.

(©NPK)