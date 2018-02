Lovande japansk influensapille kan komme til Noreg 

innenriks

Medisinen er forventa å vere på marknaden i Japan allereie i mars, skriv Bloomberg. Ifølgje avisa skal firmaet søke godkjenning i USA og Europa i sommar, og medisinen kjem derfor i hyllene tidlegast neste vinter, skriv NRK.

– Dette er eit legemiddel som skal ha felles godkjenning i heile Europa. Blir det godkjent i Europa, kjem det også til Noreg, seier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, til rikskringkastaren.

Han beskriv legemiddelet som spennande, men understrekar at legemiddelverket førebels veit altfor lite for å kunne seie noko heilt definitivt om verknaden og biverknadane.

Medisinen som tidlegare har vore kjent som S-033188, fekk ifølgje Bloomberg førebels godkjenning i Japan førre veke.

Karoline Bragstad, fungerande avdelingsdirektør for influensaavdelinga ved Folkehelseinstituttet, seier ho har gode forhåpningar til medisinen. Medisinen skal gi effekt for både influensa A og influensa B og har i kliniske forsøk vist seg å ha betre effekt enn Tamiflu, opplyser Bragstad.

– Dei fleste land har berre eitt eller to tilgjengelege antivirale medikament mot influensa. Ved behandling over fleire dagar, er det risiko for utvikling av resistens. Nye medikament med andre verkemåtar enn dei vi har i dag, er derfor kjærkomne, seier ho.

