NAF reagerer på bompengemilliardar i vegsatsing 

– Igjen ser vi at det er veldig få vegprosjekt som blir gjennomført utan bompengar, seier administrerande direktør i NAF Stig Skjøstad.

Det skal krevjast inn 42 milliardar kroner i bompengar i seksårsperioden 2018-2023, og då er ikkje prosjekta til Nye Veier og byinvesteringane tatt med i reknestykket.

Skjøstad etterlyser ein debatt om korleis vegane kan finansierast «på ein betre måte, utan at det rammar lommeboka til den enkelte ved høgare bomsatsar».

NAF meiner det bør vere mogleg å finansiere utbygging ved hjelp av eit vegfond og ein vegbank i staden for bompengar og årlege løyvingar over statsbudsjettet.

– Vi er uroa for at bompengetrykket blir for høgt for folk når både vegstrekningar og behov i byane krev så mykje bompengar, seier Skjøstad.

Statens vegvesen skal byggje nye vegar for om lag 135 milliardar kroner fram til 2023.

