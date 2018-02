Nybustadsalet fall kraftig – igjen

innenriks

I tillegg vart 37 prosent færre bustadar sett i gang i januar 2018 enn i same periode i 2017.

– Januar vart ein svært dårleg månad både når det gjeld sal og igangsetting. Det er berre i 2014 vi har registrert ein dårlegare start på året sidan denne målinga starta i 2010, seier Per Jæger, administrerande direktør i Boligprodusentenes Forening, i ei pressemelding.

Det einaste lyspunktet som blir trekt fram, er at einebustadsalet ligg 17 prosent over nivået i januar i fjor. Til gjengjeld er salet av småhus 38 prosent lågare enn i fjor, mens sal av nye leilegheiter går ned heile 51 prosent.

Tal frå Eiendom Norge, publisert i førre veke, viste at bustadmarknaden framleis er svak i Noreg. Sjølv om det var ein prisoppgang i januar, var det den svakaste januarmånaden på ti år. Dei understreka likevel at dei ser teikn til at marknaden er i ferd med å normalisere seg.

(©NPK)