Sivilombodsmannen bekymra over isolerte fangar i Ullersmo fengsel

innenriks

– Innsette på isolasjon i Ullersmo sit åleine på cella i 23 timar eller meir i døgnet, har avgrensa menneskeleg kontakt og lever under kritikkverdige hygieniske forhold, skriv sivilombodsmannen i ein fersk rapport.

Falkanger var med sitt kontor på inspeksjon i fengselet på Kløfta utanfor Oslo i slutten av august i fjor. Konklusjonen etter besøket er at sivilombodsmannen er svært bekymra.

– Med den kunnskapen som ligg føre om isolasjon og risiko for sjølvmord, sjølvskading og utvikling av alvorlege psykiske lidingar, er eg bekymra for ivaretakinga av isolerte innsette ved Ullersmo fengsel, seier Aage Thor Falkanger.

Praksisen for innlåsing er i strid med internasjonale anbefalingar. Den manglande oppfølginga av dei isolerte kan komme av for låg bemanning. Låg bemanning er også nemnt som ein grunn til at mange innsette i Ullersmo føler seg utrygge. I fellesområde og i det utandørs lufteområdet er det for lite nærvær av tilsette.

– Det er viktig at leiinga sikrar at det er eit tilstrekkeleg tal på tilsette på alle avdelingar, seier Aage Thor Falkanger.

(©NPK)