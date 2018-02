Snø stoppa flytrafikken til og frå Bergen

innenriks

– Vi snør ned, sa fungerande lufthamndirektør Øystein Skaar til Bergensavisen tidleg onsdag.

Ei rad avgangar fram til klokka 8.30 vart ramma. SAS-avgangane til Trondheim, Stavanger og Oslo vart innstilte. Det same gjaldt Norwegians flygingar til Stavanger og Oslo, og Widerøes flygingar til Tromsø, Sandefjord og Kristiansand, ifølgje Avinor.

Framleis forseinkingar

Onsdag formiddag vart SAS' København-fly innstilt, mens det var mellom 10 og 15 minutt forseinking på fleire andre avgangar.

– Om du skal ut og reise, møt opp som normalt med mindre du får annan informasjon frå flyselskapet ditt, er beskjeden frå flyplassen.

Snø og uvêr gjer det heller ikkje enklare for dei som vel bil som transportmiddel onsdag morgon.

Stengt i fjellet

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengt for køyretøy under 7,5 tonn, mens det er kolonnekøyring for tyngre køyretøy. Riksveg 13 over Vikafjellet, fylkesveg 27 over Venabygdsfjellet og fylkesveg 45 Hunndalsveien er stengt på grunn av uvêr.

Meteorologisk institutt har sendt ut ei lang rekkje obs-varslar. Det er stor snøskredfare i Rogaland og Vest-Agder, og det blir meldt om vanskelege køyreforhold på Vestlandet sør for Stad og i fjellet i Sør-Noreg. I Møre og Romsdal og på Vestlandet sør for Stad er det meldt kraftig vind.

– Nedbøren på Vestlandet er i ferd med å gi seg, men pusterommet blir kort. Ein ny omgang snø (og måking) er venta i morgon, og då slepp heller ikkje fjellet i Sør-Noreg og resten av Sørlandet unna, tvitra meteorologane onsdag formiddag.

