Stridande fylke skal møtast til mekling

– Det er krevjande materie, men eg er ein optimistisk type, seier Storberget til NTB nokre timar før meklinga startar på Gardermoen.

Han har allereie hatt ein del kontakt med partane gjennom helga.

Det er rykande usemje mellom dei to nordlegaste fylka om samanslåing, og for to veker sidan blei forhandlingane brotne då Troms-delegasjonen marsjerte ut av eit fellesmøte i protest.

Torsdag i førre veke var partane kalla inn til kommunalminister Monica Mæland (H), og fredag blei Storberget utnemnd som meklar.

Snu kvar stein

– Vi har jobba oss gjennom ein del allereie, og eg opplever partane som konstruktive og skikkelege, seier Storberget, som seier han skal gjere sitt for at det blir god stemning i rommet og at kvar stein blir snudd.

Meklinga startar onsdag kl. 20 og vil vare fram til kl. 16 torsdag.

– Det er for tidleg å seie om saka då er løyst. Partane må få den tida dei treng, seier Storberget.

Blant stridspunkta er utnemninga av ei fellesnemnd, som blant anna vil få i oppdrag å avgjere organisasjonskart og politisk styresett for det nye storfylket, og ikkje minst kor den nye regionhovudstaden skal liggje. I dag ligg dei to fylkesadministrasjonane i Vadsø og Tromsø.

– Det er openbert at det her er snakk om viktige arbeidsplassar både for Troms og Finnmark, seier Storberget.

Kan bli brot

Dersom partane ikkje blir samde, og forhandlingane ender med brot, blir det opp til kommunaldepartementet å utnemne ei fellesnemnd.

– Då mistar fylka moglegheita til å styre dette sjølv. Men det er klokt og verdifullt at lokale avgjerdstakarar tar dei fleste avgjerslene, understrekar Storberget.

Dei to fylka stridast også om namnet på det nye storfylket skal vere Troms og Finnmark eller Finnmark og Troms. Den endelege avgjerda ligg derimot hos Stortinget.

