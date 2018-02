Varslar full storm på Vestlandet

innenriks

Stormen kan føre til vindkast på opptil 35 meter per sekund. Torsdag er det også venta 50 millimeter nedbør på Vestlandet. Det kan gi vanskelege køyreforhold og lokale forseinkingar. Dei mest utsette stadane er vestlandskysten og vestlege fjelltrakter i Sør-Noreg.

Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil snøskredfaren vere stor i Rogaland og Vest-Agder torsdag. Kraftig vindauke vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan bli løyst ut både naturleg og av skiløparar, og NVE åtvarar folk mot å ferdast i skredterreng og utløpsområde. NVE vurderer rasfaren til å liggje på faregrad 4, det nest høgste nivået på skalaen.

Også i Aust-Agder, Telemark og Vestfold er det venta sterk vind og store nedbørsmengder torsdag, ifølgje Yr. Det kan føre til vanskelege køyreforhold

Uvêret på Sørlandet kan gi nye rundar med straumbrot for sørlendingane. Agder Energi ber kundane vere førebudde på at straumbrot kan oppstå som følgje av mykje tung snø i Agder-fylka torsdag. Ifølgje Meteorologisk institutt har det allereie komme over 400 prosent meir snø i Agder-fylka enn i eit normalår.

