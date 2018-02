Ap stiller vilkår for å seie ja til EUs energimarknad

innenriks

For å gå med på å innlemme ACER i EØS-avtalen, vil Ap mellom anna ha slått fast at to tredelar av dei norske vasskraftressursar skal vere eigd av det offentlege, slik dei er i dag, skriv Aftenposten.

I tillegg er det eit krav at bygging av nye straumkablar til utlandet skal bli bestemt i Noreg, at slike kablar skal vere samfunnsøkonomisk lønnsame og at eventuelle nye kablar til utlandet skal eigast og drivast av Statnett.

– Reelle føresetnader

– Essensen er at vi ikkje vil vere med på noko som endrar eigedomsretten til norsk kraft. Vi vil fortsette politikken med at noko skal vere eigd av det offentlege. Vi trur ikkje dette vil bli utfordra av EU, men vi vil forsikre oss om det, seier Espen Barth Eide til Klassekampen. Han er energipolitisk talsmann i Arbeidarpartiet og saksordførar for saka.

– Om det ikkje går å avklare, er det ikkje sikkert vi er for, seier Eide, men legger til at han meiner det er reelle føresetnader.

Ap håper å få med seg Kristeleg Folkeparti og sikre eit fleirtal som stiller klare vilkår før ACER blir ein del av EØS-avtalen.

Suverenitet

Ungdomspartiet AUF vedtok denne veka å gå mot EUs tredje energimarknadspakke og ACER.

– Vi vil ha suverenitet over krafta. Den høyrer til fellesskapet, seier leiar Mani Huseini. Han meiner spørsmålet om å bli ein del av ACER må behandlast i samsvar med paragraf 115 i grunnlova, som krev tre firedels fleirtal på Stortinget for å avstå avgrensa råderett til internasjonale samarbeid.

Lovavdelinga i Justisdepartementet har tidlegare vurdert dette og komme fram til at det ikkje krevjast eit slikt fleirtal for å bli med i det nye energibyrået.

