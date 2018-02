Bad om fem års forvaring for overgrepstiltalt ekspolitimann

innenriks

– Det han har gjort, har vist at det er fare for nye tilsvarande handlingar. Derfor meiner vi det er viktig med framleis forvaring for å verne samfunnet, sa aktor og statsadvokat Benedicte Hordnes i Gjøvik tingrett, ifølgje Bergens Tidende.

I tillegg til nedlastinga er den 51 år gamle mannen tiltalt for seksualisert chatting.

Ekspolitimannen har erkjent at han i strid med vilkåra for lauslating frå forvaring på nytt hadde lasta ned grove overgrepsbilde av barn.

Han erkjente skuld etter tiltalepunkta og omtalte ifølgje BT handlingane som ein mani.

