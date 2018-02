innenriks

– Vi synest det er positivt at færre barn må vente på barnehageplass. Mykje tyder på at mange kommunar no i større grad har eit fleksibelt barnehageopptak som bidrar til å gjere kvardagen enklare for mange familiar, seier Hilde Hjorth-Johansen, fungerande avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Retten til plass blei i 2017 utvida til å gjelde alle eittåringane som er født før 1. desember. Alle kommunane oppfyller retten til plass, og nesten halvparten av barna på venteliste mellom null og eitt år er fødde etter fristen.

77 prosent av barnehagane nådde i 2017 kravet om pedagogisk bemanning, ein auke på 3 prosentpoeng frå året før. Det skal vere minst éin pedagogisk leiar per ni barn under tre år og minst éin leiar per 18 barn over tre år. Frå 1. august 2018 blir pedagognorma i barnehagane skjerpa. Då skal det vere minst éin pedagogisk leiar per sju barn under tre år, og minst éin pedagogisk leiar per 14 barn over tre år.

