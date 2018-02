Fire tjuverisikta rumenarar fekk fire vekers varetekt

innenriks

Dei to mennene og to kvinnene vart framstilte for Tønsberg tingrett dagen etter at sju andre rumenarar vart framstilte i same sak for same domstol og fekk same varetektsperiode, melder NRK.

Rumenarane vart arresterte i Oslo og Hamar tysdag, sikta for fleire grove tjuveri frå eldre menneske. Dei kom til Noreg i tre tyskregistrerte bilar med ferje til Kristiansand natt til søndag.

Søndag og måndag ser det ifølgje politiet ut til at dei rakk å stele smykke og pengar frå ti forskjellige personar ved å gi ut seg for å vere helsearbeidarar eller frå heimetenesta.

Dei vart arresterte etter tips frå publikum. Saka blir etterforska gjennom eit omfattande samarbeid mellom politidistrikta Agder, Innlandet, Oslo, Aust og Søraust.

(©NPK)