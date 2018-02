Fleire yngre og færre eldre uføretrygda

innenriks

I Nav reknar ein med at talet vil fortsetje å stige i åra framover.

– Etter ein periode med stabil del av uføre, ser vi no at delen aukar. På grunn av demografiske endringar og innskjerping av regelverket for arbeidsavklaringspengar forventar vi at auken vil fortsetje også framover, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i ei pressemelding torsdag.

I 2016 var 9,5 prosent av den arbeidsføre befolkninga registrert som uføretrygda. Medan talet stig i dei yngre aldersgruppene, går det ned for dei over 60 år. Der har det i 2017 blitt markant færre på uføretrygd.

Samtidig gjer endringar i regelverket at det no er lettare å ha arbeid samtidig med at ein er ufør. Det har ført til at 19 prosent var registrert i eit arbeidsforhold samtidig som dei var registrert som ufør.

– Sjølv om utbetalinga kan bli redusert viss ein har inntekt ved sida av, mister ein ikkje retten til uføretrygd, seier Vågeng.

Østfold og Aust-Agder er fylka med flest uføretrygda, høvesvis 14 og 13,7 prosent av befolkninga i arbeidsfør alder. Nedst låg Oslo, med 5,3 prosent uføretrygda.

