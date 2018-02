Gyldendalpris til lyrikaren Tone Hødnebø

innenriks

Tone Hødnebø debuterte med diktsamlinga «Larm» i 1989, og har utgitt seks diktsamlingar. Ho har også blant anna gjendikta eit utval av Emily Dickinsons dikt og vore medredaktør i tidsskriftet Vagant (1990-95).

– Prisen går til ein forfattaskap som har utfolda ei imponerande tanke- og formkraft. Sidan starten i 1989 har ho gitt oss ni titlar, derav seks eigne diktsamlingar og to gjendiktingar – på 28 år. Her blir det ikkje sløsa med orda. Her er ingen plass til det uvesentlege eller det lettbeinte. Her herskar berre vilje og evne til poetisk konsentrasjon, sa Geir Mork i sin pristale.

Mork er leiar i styret for Gyldendal legat, som deler ut prisen. Frå dette legatet blir også Sultprisen til eminente yngre forfattarar delt ut, ein pris Hødnebø fekk i 2003. Saman med Øyvind Rimbereid er ho den einaste som har fått både Gyldendalprisen og Sultprisen.

Gyldendalprisen har vore delt ut sidan 1996. Første prisvinnar var Dag Solstad. Gyldendalprisen går til ein forfattar uavhengig av utgjevar. Hødnebø gir ut sine bøker på Kolon forlag.

