Nye rundar om byggjesprekken til Stortinget 

innenriks

– Dersom det kjem nye overskridingar no som vi akkurat har godkjent budsjettet, er det svært alvorleg, seier SVs fungerande parlamentariske leiar Kari Elisabeth Kaski til DN.

Ho meiner stortingspresident Olemic Thommessen (H) på nytt må gjere greie for Stortinget om saka, som var tema under det vekemøtet i presidentskapet torsdag.

Seinare i føremiddag er det venta at Thommessen vil orientere pressen om utviklinga i byggjeprosjektet, som blant anna omfattar rehabilitering av nabogarden til Stortinget, ein underjordisk tunnel og eit nytt postmottak.

For tre år sidan var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliardar. Året etter, i 2016, blei anslaget auka til 1,8 milliardar, og no ligg det an til enda ei justering, skrev Dagens Næringsliv tysdag.

Ifølgje avisa nærmar sluttsummen seg 2 milliardar kroner.

(©NPK)