SalMar med milliardutbytte

innenriks

Selskapet fekk i fjerde kvartal 2017 eit resultat før skatt på 294 millionar kroner, mot 1,2 milliardar i same kvartal 2016. Driftsinntektene til selskapet for fjerde kvartal ligg likevel på 2,8 milliardar kroner, opp frå 2,4 milliardar frå fjerde kvartal 2016. Veksten kjem i hovudsak av auka slaktevolum, ifølgje selskapet.

Det operasjonelle driftsresultatet er på 707 millionar kroner, opp frå 557 millionar i fjerde kvartal 2016.

Hovudeigar i selskapet, Gustav Magnar Witzøe (24), får eit utbytte på 1 milliard kroner, ifølgje DN. SalMar har nemleg bestemt seg for å dele ut 19 kroner per aksje i utbytte for 2017.

Salmars resultat før skatt for året 2017 ligg på 2,8 milliardar kroner, ned frå 3,3 milliardar kroner i 2016. Driftsinntektene ligg i 2017 på 10,8 milliardar, opp frå 9 milliardar.

Det operasjonelle driftsresultatet enda i 2017 på 3,1 milliardar kroner, opp frå 2,4 milliardar frå året før.

