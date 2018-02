Sterk auke i talet på barn som lever i konfliktsoner

innenriks

Torsdag la Redd Barna fram rapporten «The War on Children», som er basert på ny forsking frå Institutt for fredsforsking (PRIO). Rapporten kjem i samband med at fleire verdsleiarar, blant dei utanriksminister Ine Eriksen Søreide, i helga var samla til tryggingskonferanse i München.

Ved å kombinere data om konflikthendingar og befolkningsdata, anslår PRIO at mange av barna i konfliktsonene i verda har blitt utsette for ein eller fleire av det FN kategoriserer som dei seks grove brotsverka mot barn i konflikt: drap og lemlesting, rekruttering og misbruk, seksuell vald, bortføring, angrep mot skular og sjukehus og hindra tilgang til humanitær hjelp.

– Denne rapporten viser at verdssamfunnet ikkje evnar å verne barn i krig. Å ikkje gjere noko, er å stå på same side som brotsmenn. Med denne kunnskapen må verdsleiarane agere. Det er på tide å stogge krigen mot barn, seier Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Berre sidan 2010 har hendingar der barn har blitt drepne og lemlesta auka med nærmare 300 prosent, viser FN-tal.

Tilfelle der menneske blir nekta livsviktig humanitær hjelp, som mat, vatn og medisinar, har stige med meir enn 1500 prosent sidan 2010. Rapporten viser at Syria, Afghanistan og Somalia var dei farlegaste konfliktlanda for barn i 2016.

– Vi håpar at utanriksministeren vår vil vere ei sterk stemme for at barn blir verna betre i krig og konflikt, seier Wang.

